DW: Шольц считает решение Путина о мобилизации «актом отчаяния»
Признанное в России иноагентом издание DW сообщает, что канцлер ФРГ Олаф Шольц считает "актом отчаяния" решение Владимира Путина о мобилизации.
Немецкая газета DW уведомляет, что канцлер Германии Олаф Шольц охарактеризовал решение Владимира Путина объявить частичную мобилизацию в России как "акт отчаяния". По мнению Шольца, данное распоряжение верховного главнокомандующего не будет способствовать успехам спецоперации в Украине. Аналогичное мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон.
Утром 21 сентября Владимир Путин обратился к гражданам России, сообщив, что в стране начинается частичная мобилизация военных запаса для участия в спецоперации на территории Украины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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