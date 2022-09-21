DW: Шольц считает решение Путина о мобилизации «актом отчаяния»

Признанное в России иноагентом издание DW сообщает, что канцлер ФРГ Олаф Шольц считает "актом отчаяния" решение Владимира Путина о мобилизации.

Немецкая газета DW уведомляет, что канцлер Германии Олаф Шольц охарактеризовал решение Владимира Путина объявить частичную мобилизацию в России как "акт отчаяния". По мнению Шольца, данное распоряжение верховного главнокомандующего не будет способствовать успехам спецоперации в Украине. Аналогичное мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон.

Утром 21 сентября Владимир Путин обратился к гражданам России, сообщив, что в стране начинается частичная мобилизация военных запаса для участия в спецоперации на территории Украины.