Шойгу: 300 тысяч резервистов армии РФ мобилизуют для спецоперации в Украине

Глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал о количестве российских граждан, которые будут мобилизованы для участия в специальной военной операции.

Вечером 21 глава Министерства обороны России Сергей Шойгу сообщил, что согласно указу Владимира Путина о частичной военной мобилизации в России будут привлечены около 300 тысяч военных-резервистов. По словам Шойгу, ключевыми критериями для мобилизации будет наличие воинской специализации. При этом наличие боевого опыта приветствуется.

Примечательно, что после объявления о частичной мобилизации в России мужчины этой страны стали массово скупать билеты в соседние страны, хотя запрета на выезд граждан правительством не вводилось.