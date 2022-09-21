Шойгу: 300 тысяч резервистов армии РФ мобилизуют для спецоперации в Украине
Глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал о количестве российских граждан, которые будут мобилизованы для участия в специальной военной операции.
Вечером 21 глава Министерства обороны России Сергей Шойгу сообщил, что согласно указу Владимира Путина о частичной военной мобилизации в России будут привлечены около 300 тысяч военных-резервистов. По словам Шойгу, ключевыми критериями для мобилизации будет наличие воинской специализации. При этом наличие боевого опыта приветствуется.
Примечательно, что после объявления о частичной мобилизации в России мужчины этой страны стали массово скупать билеты в соседние страны, хотя запрета на выезд граждан правительством не вводилось.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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