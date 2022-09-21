Шойгу заявил, что в России мобилизации подлежит 300 тысяч резервистов

Глава Минобороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил о необходимости призвать порядка 300 тысяч резервистов.

Министр обороны России Сергей Шойгу в интервью телеканалу Россия "24" заявил, что те кто служит по призыву, не будут отправлять в зону военной операции на Украине. Шойгу утверждает, что в частичной мобилизации будут участвовать люди с боевым опытом и те кто имеет боевую специальность ,призовут примерно 300 тысяч резервистов.

Глава минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что мобилизация проводится для контроля украинских территорий, перешедших под контроль российских военных. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России.