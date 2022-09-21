Президент Азербайджана отверг обвинения в агрессии против Армении

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что считает безосновательными обвинения Армянской стороны о вторжении на её территорию.

По сообщению информационного агентства ТАСС, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал обвинения, звучащие со стороны Армении о нападении на её территорию, безосновательными.

В своём послании глава Азербайджана заявил: "Если Армения хочет обвинить нас в том, что мы вторглись на ее территорию, то эти обвинения не имеют под собой никаких оснований. Если граница проходила там, где они утверждают, то обустроили бы там пограничные линии, коммуникации, провели бы инженерные работы. Они считали, что весь Карабах и Зангезур останутся под их контролем. Именно поэтому не проводили никаких работ на азербайджано-армянской границ.

Обосновывая свою позицию, Ильхам Алиев заявил, что уполномоченными лицами были собраны все карты Карабахского региона, включая старинные свитки 19 века. На которых, по мнению Алиева, показано "кто на какой земле находился".

Президент подчеркнул: "без проведения делимитации никто не может нас ни в чем обвинять".

Уже более 30 лет Карабахский регион находится в затяжном конфликте между армянской и азербайджанской стороной. Новое обострение на этой территории началось ночью 13 сентября.

Армения заявила, что Азербайджан вновь занимается эскалацией конфликта и обратилось за помощью к России.

В свою очередь Баку заявила, что обстрел армянской территории спровоцирован провокациями против ВС Азербайджана.