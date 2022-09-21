Гросси: МАГАТА начало переговоры с РФ и Украиной о создании безопасной зоны на ЗАЭС
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси утверждает, что организация приступила к прямым переговорам с Россией и Украиной о создании буферной зоны рядом с Запорожской АЭС.
Поздно вечером 21 сентября генеральный директор всемирного ядерного агентства МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что при участии членов МАГАТЭ правительства России и Украины официально начали переговоры о создании безопасной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции в городе Энергодар. По словам Гросси, в ходе начавшихся переговоров уже прозвучали конкретные предложение с обеих сторон.
Примечательно, что днём среды глава совета временной гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские военные вновь обстреляли территорию Запорожской АЭС, повредив систему охлаждения пятого энергоблока станции и прилегающую к нему линию электропередач.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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