Гросси: МАГАТА начало переговоры с РФ и Украиной о создании безопасной зоны на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси утверждает, что организация приступила к прямым переговорам с Россией и Украиной о создании буферной зоны рядом с Запорожской АЭС.

Поздно вечером 21 сентября генеральный директор всемирного ядерного агентства МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что при участии членов МАГАТЭ правительства России и Украины официально начали переговоры о создании безопасной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции в городе Энергодар. По словам Гросси, в ходе начавшихся переговоров уже прозвучали конкретные предложение с обеих сторон.

Примечательно, что днём среды глава совета временной гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские военные вновь обстреляли территорию Запорожской АЭС, повредив систему охлаждения пятого энергоблока станции и прилегающую к нему линию электропередач.