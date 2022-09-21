Президент Колумбии предложил легализовать кокаин на выступлении в ГА ООН

Колумбийский президент Колумбии Густаво Петр предложил полностью легализовать кокаин в ходе своего выступления в ООН.

22 сентября президент Колумбии Колумбии Густаво Петр выступил на саммите Генеральной ассамблеи ООН в штаб-квартире организации, расположенной в Нью-Йорке. В то время как лидеры других стран поднимали тему Украины, обстрелов Запорожской АЭС, энергетического, продовольственного кризиса и инфляции, Густаво Петр посвятил своё выступление кокаину.

По словам Колумбии Густаво Петра, он уверен, что кокаин должен быть абсолютно узаконен во всех странах мира. Присутствующие на саммите политики не оценили такого предложения, поскольку сейчас кокаин запрещён в большинстве стран мира из-за доказанности его вреда для физического здоровья и человеческой психики.