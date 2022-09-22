Импорт российского золота в Швейцарию достиг рекорда более чем за два года

В августе импорт российского золота в Швейцарию достиг максимума более чем за два года. Это может указывать на переплавку старых слитков.

Данные швейцарской таможни свидетельствуют о том, что за месяц в страну прибыло порядка 5,7 т слитков из России. Их общая стоимость составила около 320 млн долларов.

Поставки золота осуществлялись из России, но перерабатывалось оно в Великобритании. Вероятно, владельцы слитков хотят переплавить их на заводах в Швейцарии, чтобы потом продать.

На таможне в Швейцарии фиксируется место переработки металла, а не его отправки.

Швейцария, как и США с Евросоюзом, ввела санкции и ограничила экспорт золота из России. Однако эти правила не распространяются на слитки, которые были вывезены изРФ до 4 августа.

Вместе с тем в США, Швейцарии, Великобритании все еще хранятся сотни тонн золота, которое было добыто в России.

А Китай не отказывается от импорта золота из России. Правда, объемы поставок заметно снизились. В августе в Пекин поступило 0,3 т российского золота.

Россия находится на втором месте среди всех стран мира по объему золотодобычи, но после начала конфликта с Украиной показатели снизились.