Импорт российского золота в Швейцарию достиг рекорда более чем за два года
В августе импорт российского золота в Швейцарию достиг максимума более чем за два года. Это может указывать на переплавку старых слитков.
Данные швейцарской таможни свидетельствуют о том, что за месяц в страну прибыло порядка 5,7 т слитков из России. Их общая стоимость составила около 320 млн долларов.
Поставки золота осуществлялись из России, но перерабатывалось оно в Великобритании. Вероятно, владельцы слитков хотят переплавить их на заводах в Швейцарии, чтобы потом продать.
На таможне в Швейцарии фиксируется место переработки металла, а не его отправки.
Швейцария, как и США с Евросоюзом, ввела санкции и ограничила экспорт золота из России. Однако эти правила не распространяются на слитки, которые были вывезены изРФ до 4 августа.
Вместе с тем в США, Швейцарии, Великобритании все еще хранятся сотни тонн золота, которое было добыто в России.
А Китай не отказывается от импорта золота из России. Правда, объемы поставок заметно снизились. В августе в Пекин поступило 0,3 т российского золота.
Россия находится на втором месте среди всех стран мира по объему золотодобычи, но после начала конфликта с Украиной показатели снизились.
Опубликовано: Светлана Репина
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