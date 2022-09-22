Украина обменяла пятерых командиров «Азова» на 55 российских солдат

Украина выменяла у России пятерых офицеров националистического батальона "Азов" (запрещен в РФ).

Украине пришлось обменять 55 российских солдат на пятерых своих офицеров из числа бойцов нацбата "Азов" (запрещен в России).

Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, эти российские солдаты не представляли интереса для Украины.

"5 героев-командиров "Азовстали" обменяли на 55 российских пленных, не имеющих для нас никакого интереса", - заявил Ермак.

Также в эфире украинского телеканала 1+1 заявили об обмене Виктора Медведчука на 200 пленных украинских солдат.