Украина обменяла пятерых командиров «Азова» на 55 российских солдат
Украина выменяла у России пятерых офицеров националистического батальона "Азов" (запрещен в РФ).
Украине пришлось обменять 55 российских солдат на пятерых своих офицеров из числа бойцов нацбата "Азов" (запрещен в России).
Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, эти российские солдаты не представляли интереса для Украины.
"5 героев-командиров "Азовстали" обменяли на 55 российских пленных, не имеющих для нас никакого интереса", - заявил Ермак.
Также в эфире украинского телеканала 1+1 заявили об обмене Виктора Медведчука на 200 пленных украинских солдат.
Опубликовано: Николай Скира
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