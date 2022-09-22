Спутниковые снимки показали, что Китай расширяет базу подводных лодок

Maxar Technologies опубликовал в Google Earth спутниковые снимки китайской военно-морской базы Юйлинь, на которой видно строительство двух новых пирсов для подводных лодок.

База находится в Южно-Китайском море, и там уже есть четыре действующих пирса. Возведение новых причалов ведется к югу и к северу от существующих.

Данная база входит в состав большого военно-морского комплекса Южно-морского флота китайской армии.

Это подразделение располагает атомными подлодками, а также подводными лодками с баллистическими ракетами.

На базе есть пещера, которая располагается под водой в горном склоне. Исходя из данных со спутника, на базе строят еще причал для авианосцев и других больших кораблей.

Ведутся также работы по строительству нового сухого дока, в котором смогут разместиться надводный корабль и авианосец.

Неподалеку в городе Санья имеется вертолетная база. Ее оборудовали новыми ангарами, обновили там взлетно-посадочные полосы и расширили площадку для стоянки.

К Южному морскому флоту Китая принадлежат корабли, которые предназначены для перевозки войск и могут использоваться в случае вторжения Китая на Тайвань.