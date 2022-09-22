Спутниковые снимки показали, что Китай расширяет базу подводных лодок
Maxar Technologies опубликовал в Google Earth спутниковые снимки китайской военно-морской базы Юйлинь, на которой видно строительство двух новых пирсов для подводных лодок.
База находится в Южно-Китайском море, и там уже есть четыре действующих пирса. Возведение новых причалов ведется к югу и к северу от существующих.
Данная база входит в состав большого военно-морского комплекса Южно-морского флота китайской армии.
Это подразделение располагает атомными подлодками, а также подводными лодками с баллистическими ракетами.
На базе есть пещера, которая располагается под водой в горном склоне. Исходя из данных со спутника, на базе строят еще причал для авианосцев и других больших кораблей.
Ведутся также работы по строительству нового сухого дока, в котором смогут разместиться надводный корабль и авианосец.
Неподалеку в городе Санья имеется вертолетная база. Ее оборудовали новыми ангарами, обновили там взлетно-посадочные полосы и расширили площадку для стоянки.
К Южному морскому флоту Китая принадлежат корабли, которые предназначены для перевозки войск и могут использоваться в случае вторжения Китая на Тайвань.
Опубликовано: Светлана Репина
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