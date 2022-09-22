Израиль собирается бороться с действиями сервиса бронирования отелей Booking.com

Израиль заявил, что намерен бороться против решения сервиса бронирования отелей и жилья Booking.com отмечать некоторые объекты предупреждением о безопасности.

Министр туризма Израиля назвал это решение политически мотивированным. Речь идет об объектах, расположенных на Западном берегу, который оккупирован Израилем.

Эта территория была захвачена Израилем в 1967 году, причем большинство стран считают незаконными израильские поселения на этой территории.

Палестинцы здесь стремятся к государственности, однако Израиль указывает на библейское право первородства и необходимость сохранения своего оборонительного бастиона.

В компании Booking.com сообщили, что будут отображать уведомления для клиентов, связанные с соображения безопасности. Аналогичные баннеры и ярлыки сейчас отображаются для объектов на Кипре и на Украине.

При этом сервис не указывает свою позицию по поводу статуса данной территории и называет ее палестинской.

В ответ на такие действия министр туризма Израиля Йоэль Развозов пригрозил Booking.com дипломатической войной.

По его мнению, Западный берег безопасен для иностранных гостей, которые посещают Израиль, включая эту область.