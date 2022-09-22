НАТО готово направить в Косово дополнительные войска
Бригадный генерал КФОР Лука Пиперни сообщил журналистам, что НАТО готово направить в Косово дополнительные войска, если там начнутся беспорядки.
Он отметил, что Альянс следит за ситуацией, резервные силы могут быть привлечены в кратчайшие сроки по мере необходимости.
Пиперни отметил, что ситуация в регионе стабилизировалась, но спокойствие остается хрупким. По его мнению, нельзя исключить вероятности новой напряженности и всплеска насилия.
Этот риск связан с приближением 31 октября – даты, когда косовские сербы должны перейти на государственные автомобильные номера. В настоящее время здесь используются номерные знаки, впущенные до 1999 года.
Независимость Косово была провозглашена в 2008 году, но Сербия не признает ее до сих пор. В этой местности размещено порядка 3700 миротворцев НАТО для предотвращения столкновений между сербами и этническими албанцами.
Этим летом уде была попытка ввести новые автомобильные номера, но она закончилась столкновениями с полицией и установкой блок-постов.
После этого было принято решение отложить ведение новых правил.
Тогда генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в настоящее время важно избегать эскалации. Он отметил, что КФОР вмешается, если что-то будет угрожать стабильности в регионе.
Опубликовано: Светлана Репина
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