В могиле XIV века в Израиле нашли опиум
Во время раскопок на территории Израиля археологи обнаружили в древнем захоронении XIV века сосуд со следами опиума.
Это одно из самых ранних свидетельств употребления наркотического вещества, известных на данный момент.
Сосуды выполнены в виде перевернутых цветков мака. Их нашли в ханаанских могилах. Ученые выяснили, что часть опиума была завезена с Кипра, а часть произведена на месте.
По мнению археологов, сосуды с опиумом использовались во время погребальных церемоний как подношения умершим.
Есть предположение, что с помощью наркотика участники церемонии пытались поднять дух умерших родственников.
Возможно, опиум был необходим, чтобы они вошли в экстатическое состояние. Однако точный способ использования опиума ученым неизвестен.
Рон Беери из Управления древностей Израиля полагает, что сосуд с опиумом могли помещать рядом с могилой, чтобы помочь духу человека подготовиться к загробной жизни.
В рамках исследования, проведенного в 2020 году, ученые нашли на алтаре следы каннабиса в святилище, которому около 3000 лет.
Опубликовано: Светлана Репина
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