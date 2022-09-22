Американские сенаторы предлагают ввести вторичные санкции против российской нефти

Сенатор-республиканец Пэт Туми и сенатор-демократ Крис Ван Холлен предложили ввести вторичные санкции в отношении российской нефти.

Речь идет об ограничениях для международных банков вместе с введением предельных цен на российскую нефть.

Вторичные санкции должны быть направлены против финансовых структур, которые осуществляют финансирование, страхование, брокерские операции с нефтью из России.

По мнению сенаторов, такие ограничения лишат Россию возможности обойти ограничения через сделки с государствами, которые не вовлечены в схему G7.

Ван Холлен отметил, что цен необходимо ограничить для всех покупателей российской нефти. Он предложил предоставить Байдену специальные полномочия для принятия такого решения.

Ранее Белый дом отказался от введения вторичных санкций, поскольку из-за этого отношения с Китаем и Индией как импортерами российской нефти могут осложниться.

При этом американский Минфин заявил, что для тех, кто скрывает происхождение нефти либо ее цену, а также фальсифицирует документы, будет действовать определенная ответственность.

Ожидается, что ограничение цен поможет сократить доходы России, а также снизить риск скачков цен на рынке.