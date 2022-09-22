Болгария пытается заменить устаревшие истребители МиГ-29 на новые F-16
Болгария планирует купить очередную, уже вторую партию истребителей F-16. В нее должны войти восемь самолетов.
Исполняющий обязанности министра обороны страны Димитар Стоянов сообщил, что сумма сделки составляет 1,3 млрд долларов.
Болгария является членом Евросоюза и НАТО. В 2019 году страна заказала истребители Lockheed Martin F-16 для замены устаревших российских МиГ-29.
Стоянов отметил, что эта покупка очень важна для Болгарии, поскольку обслуживать советские самолеты стало невозможно из-за ситуации на Украине.
Покупка F-16 одобрена болгарским правительством. Теперь ее должен одобрить парламент, который будет сформирован после выборов 2 октября.
По словам Стоянова, после совершения сделки у Болгарии будет эскадрилья, включающая 16 самолетов-истребителей, соответствующих стандартам НАТО.
Но сейчас Болгария ведет переговоры с Польшей и планирует купить та восемь двигателей. Это позволит поддерживать рабочее состояние МиГов до конца следующего года.
Поставка F-16 ожидается в 2025 году. До этого времени Болгария планирует арендовать военные самолеты, чтобы защищать свое воздушное пространство.
Опубликовано: Светлана Репина
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