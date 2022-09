Ученые подсчитали муравьев - их 2,5 миллиона на одного человека

Сколько муравьев живет на Земле? Вопрос может показаться тривиальным, но ученые подошли к нему серьезно.

Они оценили их количество, объяснив это тем, что знание распределения и численности организмов является основой для понимания их роли в экосистеме.

Ученые из Германии, Австралии, Китая и Франции в профессиональном журнале Proceedings of the National Academies of Sciences указали, что муравьи живут практически по всему миру, и их роль невозможно переоценить, однако их численность нам пока неизвестна.

Авторы этой статьи проанализировали данные 489 исследований на муравьях. Они включали все континенты, основные биомы и места обитания. Исходя из этого, ученые оценили количество муравьев как 20х10 в 15-й степени, или 20 000 000 000 000 000 — 20 квадриллионов особей. И это минимальная оценка, отмечают исследователи.

Это количество муравьев соответствует биомассе около 12 миллионов тонн сухого углерода, что больше, чем биомасса всех диких птиц и млекопитающих, и составляет около 20 процентов биомассы всех людей.

Ученые также определили распространение разных муравьев в разных экосистемах, что также имеет большое значение.

"Каждый год муравьи перемещают до 13 тонн земли на каждый гектар. Поэтому они оказывают огромное влияние на круговорот питательных веществ и играют решающую роль в распределении семян", — сказал Патрик Шультайс из Вюрцбургского университета.