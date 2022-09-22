Из-за энергетического кризиса в Париже перестанут ночью подсвечивать Лувр, Эйфелеву башню и Версаль
Французское правительство приняло решение не подсвечивать Лувр, Эйфелеву башню и Версаль, сообщает AFP.
Это, по мнению французов, должно не только снизить потребление электроэнергии, но и повысить осведомленность населения о продолжающемся энергетическом кризисе. Решение вступает в силу в следующую пятницу, 30 сентября.
Пирамида Лувра будет отключена в 23:00 — на два часа раньше, чем обычно. Выключение фасадного освещения Версаля перенесено с 23:00 на 22:00. И не в 1:00, а в 23:45 погаснет 20 000 лампочек, освещающих Эйфелеву башню.
О решении ограничить потребление электроэнергии в самых символичных зданиях Парижа сообщила министр культуры Рима Абдул Малак в интервью телеканалу France 2.
Власти Парижа также приняли решения о снижении потребления электроэнергии. С пятницы, на час раньше (22.00), будет отключено освещение здания мэрии, районных управ и городских музеев.
В парижских бассейнах температура воды опустится до 26 градусов по Цельсию. А температура отопления общественных зданий будет снижена до 19 градусов. Ночью в этих зданиях будет максимум 12 градусов тепла. Решение не распространяется на дома престарелых и детские сады.
В середине июля президент Эммануэль Макрон объявил, что потребление энергии во Франции сократится на десять процентов в течение следующих двух лет по сравнению с 2019 годом. Затем правительство призвало не использовать кондиционеры, если температура в помещении ниже 26 градусов по Цельсию. Также запрещается включать отопление, если температура не опускается ниже 19 градусов.
Согласно постановлению правительства, аэропорты и вокзалы обязаны отключить световую рекламу. И вокзалы, и аэропорты - табло с информацией о пассажирах. Это произойдет только тогда, когда напряжение в сети упадет, заявил неделю назад госсекретарь Франции по транспорту Клеман Бон.
Опубликовано: Николай Скира
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