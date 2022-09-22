Путин заявил, что Россия не поддастся на шантаж и запугивание

Президент России Владимир Путин заявил, что "даже временное ослабление суверенитета — это ошибка и таких ошибок больше не будет", сообщает ТАСС.

По его мнению, "ответственность за страну лежит на каждом ее гражданине".

"Сегодня россияне должны укреплять и защищать свою Родину", — сказал он, добавив, что "тяжелые периоды русской истории всегда заканчивались возрождением Родины".

В среду президент России Владимир Путин выступил по случаю 1160-летия зарождения российской государственности, сообщает сайт "Москва 24. В своем первом выступлении после объявления частичной мобилизации в стране, президент России подчеркнул, что "Русская цивилизация самобытна и имеет свой путь".

"Это наша цивилизация и она для нас самая важная. Мы будем бороться за нашу Родину, за нашу свободу, независимость и суверенитет, за нашу культуру и традиции. Мы будем защищать их во имя наших предков и наших потомков, во имя России, ее великой истории и великого будущего", - сказал президент.

По словам Путина, суверенитет российского государства является гарантией свободы каждого гражданина. Он сказал, что "ни один человек не может чувствовать себя полностью свободным, если его народ и Родина не свободны".

"Сильная и ответственная власть будет служить только народу России, а поддержка граждан в ключевых вопросах является залогом успешного и безопасного развития нашей страны как одного из центров более справедливого, чем многополярный мир, то есть формирующихся сейчас", - сказал Путин.

Владимир Путин подчеркнул, что патриотизм – это черта, составляющая сущность характера русского человека.

Президент России также заявил, что "даже временное ослабление суверенитета является ошибкой" и отметил, что "противники России не будут ждать повторения этой ошибки".

"В такие периоды существование России было под угрозой. Больше таких ошибок не будет. Мы не поддадимся на шантаж и запугивание", - подчеркнул Путин.