В Тольятти в здание городской администрации бросили коктейль Молотова
В здании администрации города Тольятти бросили бутылку с зажигательной смесью.
В Тольятти в здание администрации города неизвестный бросил коктейль с зажигательной смесью.
Как сообщают российские средства массовой информации, это случилось в 3 часа 44 минуты утра по местному времени.
Возгорание случилось на крыльце здания, но было ликвидировано, рассказали в администрации.
“Действительно, в ночь на 22 сентября неизвестные лица совершили поджог входа в здание администрации. УВД по городу Тольятти в настоящее время проводит проверку по данному факту”, — подтвердили в администрации города.
Опубликовано: Николай Скира
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В Тольятти в здание городской администрации бросили коктейль Молотова
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