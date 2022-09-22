В Тольятти в здание городской администрации бросили коктейль Молотова

В здании администрации города Тольятти бросили бутылку с зажигательной смесью.

В Тольятти в здание администрации города неизвестный бросил коктейль с зажигательной смесью.

Как сообщают российские средства массовой информации, это случилось в 3 часа 44 минуты утра по местному времени.

Возгорание случилось на крыльце здания, но было ликвидировано, рассказали в администрации.

“Действительно, в ночь на 22 сентября неизвестные лица совершили поджог входа в здание администрации. УВД по городу Тольятти в настоящее время проводит проверку по данному факту”, — подтвердили в администрации города.