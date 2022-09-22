Украинских беженцев в Польше обязали платить налоги с дохода из-за границы

В Польше беженцев обязали платить налоги, если пребывают в стране более полугода.

Польские власти ввели новый закон, который действует в отношении беженцев с территории Украины. Их обязали платить налоги.

Согласно решению польского Министерства финансов, беженцы, которые находятся в Польше более 183 дней, должны платить налоги.

Причем это касается не только заработков на территории Польши, но и доходов, которые они получают от украинских работодателей.

"Доходы украинцев от украинских работодателей должны облагаться налогом в Польше, если украинец находится в Польше более 183 дней", — сообщило ведомство.