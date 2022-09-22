Reuters: ЕС готовит восьмой пакет санкций против России и увеличивает поставки оружия Украине

По сообщению информационного агенства Reuters, министры иностранных дел Европейского союза договорились увеличить поставку вооружения украинской стороне, а параллельно подготовить восьмой пакет санкций.

После объявления президентом Российской Федерации Владимиром Путиным начала частичной мобилизации, верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что не еврозона не прекратит оказывать экономическое давление на российскую сторону.

Боррель отметил, что министры иностранных дел ЕС поручили своим командам начать подготовку восьмого пакета санкций, который будет направлен на боле релевантные сектора экономики Российской Федерации. Кроме того, санкции «продолжат нацеливаться на лиц, ответственных за действия в Украине».

Следующая официальная встреча министров иностранных дел ЕС пройдет в середине октября. Эксперты считают, что восьмой пакет санкций может быть официально оформлен до этого времени. Кроме того, главы МИД ЕС уже договорились об увеличении поставок вооружения Украине.

Жозеп Боррель акцентировал внимание на единстве, а также быстром принятии решений (то есть, нового восьмого пакета санкций в отношении РФ). По словам главы европейской дипломатии, ЕС должен использовать все возможные механизмы финансирования Европейского миротворческого фонда для увеличения поставок вооружения украинской стороне.