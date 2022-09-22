Пресняков с ужасом вспомнил о своём первом сексуальном опыте в эфире Ютуб-шоу своей жены Подольской

Владимир Пресняков без стеснения рассказал о своей первой интимной близости, будучи гостем Ютуб-шоу своей нынешней супруги, певицы Натальи Подольской.

Владимир Пресняков без стеснения поведал о том, когда впервые вступил в половую связь, и как это было. Опыт исполнителя в этом вопросе удачным не назовёшь. Смешно и очень волнительно - так можно охарактеризовать первый интим знаменитости.

В новом шоу своей супруги Натальи Подольской на Ютубе певец рассказал, что первый секс у него был в 14 лет. Партнерша была намного старше юноши.

Пресняков признался, глядя в глаза собственной жене: "Я очень рано стал мужчиной. Мой опыт был очень жутким и сложным. Тяжело было то, что в первый момент с моей женщины спал парик. Мне было 14, а ей лет 100. Она была из доступных".

Музыкант извлёк урок из неприятного события, осознав, как важно с детьми беседовать на "запретные" темы, учить их, чтобы молодые люди в дальнейшем правильно вели себя.

С сыном Артемием, которому 7 лет, отец уже начал изучать особенности строения мужского и женского организмов. А старшему наследнику Никите в свое время Пресняков подсказывал, как вступить в близость с понравившейся девушкой.