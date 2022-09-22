EADaily: паника в ЕС — Боррель созывает экстренное заседание из-за заявления Путина

Министры иностранных дел стран Европейского союза проведут экстренное заседание на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН, на которой обсудят новые санкции в отношении России.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что плановая встреча глав МИД ЕС уже прошла в Нью-Йорке в понедельник, однако впереди «экстренная встреча для подтверждения общей поддержки Украины и предупреждения международного сообщества о ситуации, в которую нас поставил Владимир Путин».

Заявление Путина о частичной мобилизации вызвало нешуточную панику в высшем руководстве ЕС. Об этом говорит и созыв Совета Безопасности ООН в ближайшее время, который намерен обсудить «новый сценарий украинского конфликта». Кроме того, ООН будут рассматривать и проведение референдумов на территориях Украины, которые подконтрольны российской армии и, возможном применении ядерного оружия.

Боррель добавил, что ЕС лишь «помогает Украине», однако не намерен вмешиваться в прямой конфликт с Российской Федерацией. По его словам, предоставление военной поддержки — это не одно и тоже, что быть вовлеченным в военный конфликт. Боррель заверил, что ЕС не будет вмешиваться.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран Европейского союза, намерены не только провести экстренную встречу с целью обсуждения нового пакета санкций против России, но и увеличить поставку вооружения украинской стороне. О каких именно поставках идет речь, пока не сообщается.