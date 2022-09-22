МИД Китая заявил о невозможности лишить Россию важной роли в ООН

Министр иностранных дел Китайской Народной Республики (КНР) Ван И заявил, что никто не может лишить Российскую Федерацию ее важной роли в Организации Объединенных Наций (ООН).

Ван И в ходе встречи с российском коллегой Сергеем Лавровым высказал мнение, что никто не может лишить Россию ее важной роли в ООН. Глава МИД Китая подчеркнул, что Россия — постоянный член Совета Безопасности организации и должна дальше играть значение в принятии решений.

Глава китайского МИД отметил, что на глобальной политической арене происходят серьезные изменения. По его мнению, в настоящее время важно усиливать координацию и сотрудничество меду странами, а также реагировать на общие вызовы и продвигать инициативы для обеспечения мировой безопасности.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал лишить Россию права на вето в Совбезе ООН. Он представил «формулу мира», в которой одним из пунктов значится «наказание России за действия в Украине». Об этом он заявил в ходе видеовыступления на Генеральной Ассамблеи ООН.

С подобной инициативой также выступал президент Франции Эммануэль Макрон. Он призвал пересмотреть применения права на вето, однако уточнил, что данная реформа должна касаться массовых преступлений. По словам Макрона, таким образом Совбез ООН станет более репрезентативным и сможет принимать новых постоянных членов, которые выполнят поставленные задачи.