Авторитетное британское издание The Guardian сообщает, что страны Европейского союза выбрасывают до 153 миллионов тонн еды в год — это больше годового импорта.

По статистике, количество выброшенных продуктов питания в ЕС превышает объемы пищевого импорта. Эксперты призывают правительства стран еврозоны принять срочные меры, чтобы к 2030 году сократить объем пищевых отходов вдвое, так как объем отходов напрямую влияет на климатический кризис и продовольственную безопасность.

Аналитическая компания Feedback EU предоставила отчет, согласно которому каждый год страны Европейского союза выбрасывают порядка 153 миллионов тонн продуктов, что на 15 миллионов тонн больше, чем импортируется за тот же период времени.

Примерно половина экспорта украинской пшеницы и четверти экспорта других видов зерна из Европейского союза, «выбрасывается впустую». По мнению экспертов, если бы этого не происходило, то сдерживание инфляции произошло бы само собой. При этом в период высоких цен на продукты питания и кризиса стоимости жизни, такой объем отходов — это настоящий скандал.

Директор Feedback EU Франк Мехилсен считает, что ЕС имеет прекрасную возможность установить юридически обязывающие цели сокращения пищевых отходов «на пути от фермы до стола» в два раза. Однако этого не происходит и решение проблемы изменения климата, как и повышения продовольственной безопасности нарезается, так как это «никому не выгодно».