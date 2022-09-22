Недавно учеными выяснилось, что первые континенты поднялись раньше, чем это считалось
Несмотря на большой прогресс современной науки, многие вещи, касающиеся нашей планеты, до сих пор остаются большой загадкой.
Исследователи Университета Монаша в Австралии заявили, что первые континенты Земли вышли из-под воды намного раньше, чем ранее считалось, а именно — на 700 миллионов лет.
К такому выводу эксперты пришли изучив состав горных пород, расположенных на территории современной Индии.
Так как современная наука позволяет определить возраст отложений по количеству элементов в регионе, которые «вырвались» наружу, стало понятно, что первые континенты на Земле образовались около 3,3 миллиардов лет назад.
Тем не менее, сегодняшняя теория говорит о том, что суша над мировым океанам формировалась на протяжении 300-400 миллионов лет благодаря вулканическим активностям, поэтому австралийским ученым еще предстоит доказать свою версию происходящего с планетой.
В любом случае, формирование континентов на планете Земля — длительный и сложный процесс. Во-первых, он не формировался сам по себе, а только под воздействием ряда смежных событий.
Во-вторых, эти события должны были привести к условиям для развития разумной жизни. Как происходило формирование жизни на континентах до сих пор остается загадкой для исследователей.
Самая распространенная теория гласит, что когда начали высвобождаться из-под мирового океана питательные вещества, то на суше снизился уровень углекислого газа, что позволило развиваться существам сначала в воде, а потом выходить на сушу.
Если теория австралийских исследователей окажется верной и суша появилась на Земле на 700 миллионов лет раньше, чем предполагалось ранее, возникает еще один вопрос — почему жизнь в воде и на суше формировалась так долго (точнее дольше, чем гласит современная теория).
Стоит отметить, что ученые во всем мире ежегодно выдвигают разные гипотезы и теории происхождения как жизни на Земле, так и возможной жизни за ее пределами.
Опубликовано: Иван Перов
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