SHAMAN похвастался в своём Телеграм-канале, что его песня Улетай попала в плейлист космонавтов МКС
Композиция российского певца, выступающего под сценическим псевдонимом SHAMAN, "Улетай" попала в официальный плейлист экспедиции космонавтов МКС. Об этом артист поведал в Телеграм-канале.
Исполнитель Ярослав Дронов (SHAMAN - творческий псевдоним) не упустил возможности похвастаться, рассказав, что его трек "Улетай" находится в официальном плейлисте экспедиции космонавтов МКС.
Музыкант не стал скрывать, что ещё ребёнком мечтал о космосе, межпланетных путешествиях. Артист считает, так как композицию "Улетай" будут слушать космонавты в полёте, значит его мечта сбылась.
В своём Телеграм-канале SHAMAN написал: "В официальный плейлист очередной экспедиции Роскосмоса, опубликованный "ВКонтакте", помимо других известных хитов, вошла моя песня "Улетай"! Теперь ее можно услышать и за пределами нашей планеты".
Опубликовано: Наталья Гончарова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
В США арестован мужчина с наркотиками, которые могли убить 100 тысяч человек
«Новая газета»: в рамках частичной мобилизации призовут 1 млн россиян
Зеленский: Киев не верит в способность России применить ядерное оружие
Шаляпин заявил, что Пугачёва и Галкин - патриоты той России, что стояла на коленях
Путин объявил частичную мобилизацию в России из числа ВС запаса