SHAMAN похвастался в своём Телеграм-канале, что его песня Улетай попала в плейлист космонавтов МКС

Композиция российского певца, выступающего под сценическим псевдонимом SHAMAN, "Улетай" попала в официальный плейлист экспедиции космонавтов МКС. Об этом артист поведал в Телеграм-канале.

Исполнитель Ярослав Дронов (SHAMAN - творческий псевдоним) не упустил возможности похвастаться, рассказав, что его трек "Улетай" находится в официальном плейлисте экспедиции космонавтов МКС.

Музыкант не стал скрывать, что ещё ребёнком мечтал о космосе, межпланетных путешествиях. Артист считает, так как композицию "Улетай" будут слушать космонавты в полёте, значит его мечта сбылась.

В своём Телеграм-канале SHAMAN написал: "В официальный плейлист очередной экспедиции Роскосмоса, опубликованный "ВКонтакте", помимо других известных хитов, вошла моя песня "Улетай"! Теперь ее можно услышать и за пределами нашей планеты".