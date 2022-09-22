Материал в издании The American Conservative вышел с заголовком-обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Автор призывает украинского лидера «оставить крым в покое».

В материале отмечается, что все разговоры президента Украины Владимира Зеленского о возвращении в состав страны полуострова Крым — это пустые мечты. Американские аналитики считают, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) на данный момент не могут отвоевать даже часть территории Донбасса, не говоря уже о территориях, которые Россия считает своими.

В The American Conservative говориться, что сегодня правительство Украины и Вооруженные силы страны фактически выживают лишь за счет иностранного финансирования и поставок вооружения. При этом неясно, все ли вооружение остается в Украине или уходит на черные рынки — реальный контроль в условиях боевых действий произвести невозможно.

В России неоднократно заявляли, что считают Крым своей территорией и любые покушения на территориальную целостность российского государства «получат должный ответ». Эту информацию подтвердил и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

При этом власти Украины настаивают на том, что смогут вернуть под контроль как Донбасс, так и полуостров. Правда, последние озвученные заявления на этот счет прозвучали от президента Украины Зеленского до объявления в России частичной мобилизации. Сейчас нет буквально никакой риторики.