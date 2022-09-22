Reuters: премьер Венгрии Орбан призвал к отмене антироссийских санкций санкций на фоне мобилизации

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на закрытом заседании членов своей партии заявил, что Европейскому союзу необходимо отменить введенные против Российской Федерации санкции.

Венгерский лидер подчеркнул, что если ЕС сумеет пойти на такие резкие шаги, то это приведет к незамедлительному снижению стоимости на газ как минимум в два раза. Таким образом, Европа сможет восстановить силы, выйти из энергетического кризиса и не войти в продовольственный.

Примечательно, что заявление Орбана прозвучали на фоне объявления в России частичной мобилизации. То есть, премьер-министр Венгрии озвучил свои предложения на закрытом заседании уже после подписания Владимиром Путиным указа.

Виктор Орбан и ранее заявлял о том, что санкции ЕС против России привели к росту стоимости энергоносителей, а также к рекордной инфляции практически во всех европейских регионов. При этом сегодня ЕС просто не имеет другого выхода, кроме как «продавливать» свою политическую линию.

Однако, если страны ЕС найдут в себе силы снять хотя бы часть санкций, которые касаются энергетики, то это снизит стоимость «голубого топлива» как минимум в два раза. Соответственно, ЕС сможет оперативно выйти из энергетического кризиса и не войти в продовольственный.