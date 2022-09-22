Шалленберг: Австрия не поддержит газовые санкции против России

Глава австрийского МИДа Александер Шалленберг утверждает, что Австрия выступает против введения антироссийских санкций в сфере поставок газа.

Днём 22 сентября министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг сообщил, что Евросоюз уже ввёл исчерпывающее количество санкций против России, ввиду чего странам ЕС следует не разрабатывать новые антироссийские санкционные пакеты, а заниматься уточнением старых с целью перекрытия лазеек для обхода этих санкций.

Вместе с тем Шалленберг подчёркивает, что Австрия категорически против введения санкций в отношении энергетического сектора России в частности российского газа.