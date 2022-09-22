Богомолов опроверг информацию об эмиграции в Израиль

Театральный режиссёр и супруг Ксении Собчак Константин Богомолов отрицает свою эмиграцию в Израиль.

Режиссер театра Константин Богомолов опроверг сведения об эмиграции в Израиль. Об этом культурный деятель сообщил в личном микроблоге.

Худрук Театра на Малой Бронной заявил, что продолжает трудится по-прежнему, как и его жена - журналистка, блогер и ведущая ТВ Ксения Собчак.

Театральный деятель изрёк: "Утомительная чушь от телеграм-помоек. Какие-то отъезды, эмиграции. Регулярность - раз в полгода".

Богомолов также рассказал, чем планирует заниматься в ближайшем будущем. Режиссёр порадовал, что вскоре зрители смогу насладиться премьерой его постановки под названием "Оптимистическая".

Спектакли пройдут и в Театре на Малой Бронной, и в МХАТ.

Богомолов не стал скрывать, что выступит в качестве актёра в ряде спектаклей. Фанаты смогут видеть творца в "Бесах", "Вишневом саде" и "Гамлете".