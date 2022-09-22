Шахназаров заявил, что Барских сменил псевдоним, чтобы продасться в США, но он там никому не нужен

Певец Макс Барских выпустил англоязычный альбом, а также сменил творческий псевдоним на Mick Sunday. Публицист Михаил Шахназаров утверждает, что таким образом музыкант желает выйти на мировой рынок.

Отечественный писатель, блогер и ведущий Михаил Шахназаров рассказал, что думает о смене сценического псевдонима исполнителем Максом Барских на Mick Sunday.

Писатель убеждён, что исполнитель, экстренно переехавший в Америку и постоянно оскорбляющий РФ и россиян, намерен продаться в США.

В своём шоу на Ютубе "Шах и мат" Шахназаров высказался по поводу: "Макс Барских переименовался. Он теперь Mick Sunday. Он думает, в Америке будет торговать жопой.

Макс Барских - псевдоним его. Сам он Микола Бортник. Теперь смотрите, что он пишет: "Мы приняли решение отменить концерт в Азербайджане".

Билеты не продались в Баку. Я просто у ребят узнал. Сказали, никаких билетов в Баку он продать не смог. Поэтому вот такая вот ситуация".

Сам музыкант в соцсетях объяснил значение своего нового псевдонима. Sunday (воскресенье) - его любимый день недели. Он уверяет, что будет выступать и под старым именем, а Mick Sunday - только для новых проектов.