Жириновский предсказал мобилизацию в России семь лет назад

Ныне покойный экс-лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский, выступая на одном из шоу семь лет назад, предсказывал начало частичной мобилизации в России.

В сети распространилось видео одного из выступлений Владимира Жириновского, датированное 2015 годом. Тогда политик заявил, что «деньги Европы требуют войны» и предположил, что США и ЕС начнут военные действия, так как их правительствам «некуда будет вложить огромные капиталы, триллионы долларов».

Жириновский отмечал, что из-за санкции и простоя производства, фактически средства некуда вложить, поэтому единственный способ — начать войну в какой-то части Европы и «потом выйти на новый план Маршалла — начать восстанавливать».

Именно в этом выступлении от 2015 года Владимир Жириновский призвал всех россиян готовиться к мобилизации. Позже он отметил, что речь идет только о частичной мобилизации, так как всю страну призывать в армию будет не за чем — слишком большое количество неподготовленных людей.

Жириновский узнал о начале специальной военной операции в Украине незадолго до своей смерти. Ранее в сети появилось видео прошлогоднего выступления политика в Госдуме РФ, в ходе которого он намекал на возможное начало боевых действий в Украине в феврале 2022 года.