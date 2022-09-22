Собянин: мобилизованным москвичам предусмотрена ежемесячная выплата в 50 тысяч рублей
Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что призванным в рамках частичной мобилизации жителям Москвы, ежемесячно будут выплачиваться пособия в размере 50 тысяч рублей.
В указе мэра Москвы Сергея Собянина говориться, что военнослужащим, призванным в военкоматы российской столицы в на военную службу по частичной мобилизации, предоставляются некоторые меры социальной поддержки.
В частности, призванные в рамках мобилизации москвичи ежемесячно будут получать по 50 тысяч рублей в период прохождения службы. Кроме того, при тяжелом ранении москвичам выплатят дополнительно 1 миллион рублей, при легком — полмиллиона рублей.
Ранее сообщалось, что правительство Российской Федерации намерено выделить отдельные бюджетные средства на проведения частичной мобилизации в стране. О конкретных суммах, выделенных на мобилизацию в России пока не сообщается.
Глава Министерства обороны Шойгу заявил, что по планам частичной мобилизации в России под призыв попадет около 300 000 резервистов. Все они проходили срочную военную службу или находятся в запасе и имеют военно-учетную специальность.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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