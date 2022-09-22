Бузова объяснила в соцсетях, почему ей не везёт в любви

Ольга Бузова никак не устроит свою личную жизнь. Знаменитость утверждает, что дело не в ней, а в тех, кого она выбирает в возлюбленные.

Причину неудач на личном фронте поющая ведущая Ольга Бузова описала в запрещённой сегодня в РФ социальной сети.

Знаменитость попыталась объяснит существующее положение вещей: "Проблема не во мне… Моя любовь прекрасна. У меня всегда чистые и светлые намерения в любви, дружбе, профессии, работе! Во всем. Просто я часто отдавала себя не тем людям, и порой это меня ломало".

Фанаты артистки в основном поддержали ее в комментариях: "Все мы обжигаемся. Главное - не сломаться и не потеряться в этой жизни", "Ты заслуживаешь любовь", "Все ошибаются. Ты умничка, не сломалась. Мы тебя очень любим и всегда за тебя, красотка".

Одна из подписчиц звезды дала ей совет разобраться в себе, а не винить окружающих.