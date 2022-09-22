Акции «Газпрома» выросли на 10 процентов согласия выплатить дивиденды
22 сентября акции российской компании "Газпром" резко выросли в цене сразу на десять процентов.
В четверг вечером акции российской нефтегазовой компании "Газпром" подорожали после того, как администрация предприятия сообщила о намерениях выплатить дивиденды иностранным кредиторам за первое полугодие. Накануне акции "Газпрома" обвалились в цене сразу на 14 процентов.
Аналитики сходятся во мнении о том, что прежний обвал акций "Газпрома" связан с новостями о том, что в ДНР, ЛНР, Херсоне и Запорожье 23 сентября стартует референдум о присоединении к России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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