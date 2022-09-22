Банк РФ и Минфин согласовали закон об использовании криптовалют в расчётах

Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев утверждает, что в стране завершилось согласование закона по использованию криптоактивов.

Вечером 22 сентября заместитель министра финансов Российской Федерации Алексей Моисеев пообщался с российскими журналистами, сообщив им, что Банк РФ и российский Минфин в целом завершили согласование законопроекта, регулирующего использование криптовалют в стране.

При этом Алексей Моисеев отметил, что в соответствии с пока не опубликованным законом, регулироваться будут лишь трансграничные расчёты в криптовалюте.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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