Банк РФ и Минфин согласовали закон об использовании криптовалют в расчётах
Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев утверждает, что в стране завершилось согласование закона по использованию криптоактивов.
Вечером 22 сентября заместитель министра финансов Российской Федерации Алексей Моисеев пообщался с российскими журналистами, сообщив им, что Банк РФ и российский Минфин в целом завершили согласование законопроекта, регулирующего использование криптовалют в стране.
При этом Алексей Моисеев отметил, что в соответствии с пока не опубликованным законом, регулироваться будут лишь трансграничные расчёты в криптовалюте.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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