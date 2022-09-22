МакSим заменит Лободу в шоу Голос. Дети

Так как украинская исполнительница Светлана Лобода отказалась приезжать в Россию, ей нашли замену в шоу "Голос. Дети." Певица МакSим заменит свою коллегу из Украины.

Продолжение музыкального шоу "Голос. Дети." стартует на Первом телеканале. Певица МакSим станет наставником в шоу вместо Светланы Лободы, отказавшейся выступать на территории РФ.

В качестве наставников новой части проекта также выступят рэперы Баста, Егор Крид.

МакSим пришла на замену Лободы, так как та отказалась от всех концертов в российских городах из-за проводимой спецоперации РФ на Донбассе.

Заявки на участие в песенном конкурсе стали принимать еще в августе - начале сентября текущего года. Дата выхода музыкального состязания в эфир главного телеканала РФ не известна. Об этом пишет издание "StarHit".