Собак высказалась по поводу своего отъезда в Израиль на ПМЖ
Ксения Собчак решила пояснить ситуацию относительно своего "спешного" отъезда в Израиль.
Накануне в социальных сетях знаменитую блондинку Ксению Собчак "отправляли" в Израиль.
Появилась информация о том, что знаменитость намерена эмигрировать в Израиль в компании супруга Константина Богомолова и сына Платона в срочном порядке.
Блондинку "видели" в посольстве Израиля, когда та оформляла необходимый пакет документов.
Ксения поспешила прояснить ситуацию.
Ведущая возмутилась: "Видимо, слухи об отъезде в Израиль я должна комментировать регулярно. Примерно раз в два месяца.
Еще раз: я в России, я со своей Родиной. И в горе, и в радости, как говорится.
Сын тут ходит в школу, я тут хожу в редакцию, регулярно провожу летучки".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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