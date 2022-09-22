Собак высказалась по поводу своего отъезда в Израиль на ПМЖ

Ксения Собчак решила пояснить ситуацию относительно своего "спешного" отъезда в Израиль.

Накануне в социальных сетях знаменитую блондинку Ксению Собчак "отправляли" в Израиль.

Появилась информация о том, что знаменитость намерена эмигрировать в Израиль в компании супруга Константина Богомолова и сына Платона в срочном порядке.

Блондинку "видели" в посольстве Израиля, когда та оформляла необходимый пакет документов.

Ксения поспешила прояснить ситуацию.

Ведущая возмутилась: "Видимо, слухи об отъезде в Израиль я должна комментировать регулярно. Примерно раз в два месяца.

Еще раз: я в России, я со своей Родиной. И в горе, и в радости, как говорится.

Сын тут ходит в школу, я тут хожу в редакцию, регулярно провожу летучки".