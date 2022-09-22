Reuters: Польша и страны Балтии просят ЕС конфисковать замороженные активы РФ
Издание Reuters утверждает, что правительства Польши и Балтийских государств просит Европейский союз конфисковать замороженные российские активы.
22 сентября американское информационное агентство Reuters со ссылкой на информатора сообщило, что правительства Польши, Эстонии, Литвы и Латвии попросили администрацию Евросоюза немедленно конфисковать все российские активы, которые были заморожены после начала спецоперации.
Журналисты Reuters утверждают, что конфискованные российские активы могли бы быть переданы Украине, однако лидеры Евросоюза вряд ли это одобрят.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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