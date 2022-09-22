МИД РФ внёс в чёрный список 87 граждан Канады в ответ на антироссийские санкции

Министерство иностранных дел России ввело ответные санкции против 87 канадцев из-за недружественного поведения Канады.

22 сентября Министерство иностранных дел России опубликовало пресс-релиз, в котором сообщило, что Москва в ответ на недружественные действия Оттавы ввела контрсанкции против 87 граждан Канады, внеся их в чёрный список. Сообщается, что под новые российские санкции попали канадские политики, губернаторы и работники оборонной сферы.

В МИД России подчёркивают, что поводом для таких санкций стала симпатия данных канадцев к сторонникам националистических идей в Киеве и их поддержка.