МИД РФ внёс в чёрный список 87 граждан Канады в ответ на антироссийские санкции
Министерство иностранных дел России ввело ответные санкции против 87 канадцев из-за недружественного поведения Канады.
22 сентября Министерство иностранных дел России опубликовало пресс-релиз, в котором сообщило, что Москва в ответ на недружественные действия Оттавы ввела контрсанкции против 87 граждан Канады, внеся их в чёрный список. Сообщается, что под новые российские санкции попали канадские политики, губернаторы и работники оборонной сферы.
В МИД России подчёркивают, что поводом для таких санкций стала симпатия данных канадцев к сторонникам националистических идей в Киеве и их поддержка.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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