Axios: Киев просит Израиль раскрыть данные о военном сотрудничестве РФ и Ирана

Издание Axios утверждает, что Украина обратилась к Израилю с просьбой о предоставлении некоторых разведданных.

Новостное агентство Axios сообщает, что 22 сентября правительство Украины обратилось к Израилю с просьбой о предоставлении разведывательных данных, которые могли бы свидетельствовать о новом военном сотрудничестве между Россией и Ираном в условиях спецоперации.

По мнению аналитиков Axios, в Украине подозревают, что в ходе спецоперации Иран продал Москве беспилотники-камикадзе, которые уже якобы используются на фронте против солдат ВСУ.