Axios: Киев просит Израиль раскрыть данные о военном сотрудничестве РФ и Ирана
Издание Axios утверждает, что Украина обратилась к Израилю с просьбой о предоставлении некоторых разведданных.
Новостное агентство Axios сообщает, что 22 сентября правительство Украины обратилось к Израилю с просьбой о предоставлении разведывательных данных, которые могли бы свидетельствовать о новом военном сотрудничестве между Россией и Ираном в условиях спецоперации.
По мнению аналитиков Axios, в Украине подозревают, что в ходе спецоперации Иран продал Москве беспилотники-камикадзе, которые уже якобы используются на фронте против солдат ВСУ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Flightradar: вертолёты США «Черные ястребы» летят в Одессу через Румынию
Пресс-служба Кремля опровергла слухи о планах мобилизовать миллион резервистов в ВС России
Боррель заявил, что ЕС не будет ввязываться напрямую в конфликт на Украине
Малахов впервые появился на публике с сыном, которого скрывает от постороних глаз
Зеленский: Киев не верит в способность России применить ядерное оружие