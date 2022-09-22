Газманов выразил готовность участвовать в спецоперации России на Донбассе

Певец Родион Газманов дал понять в своих социальных сетях, что готов принять участие в спецоперации РФ в Украине.

Известный в России исполнитель Родион Газманов не исключает возможности, что "скоро увидится" с отечественными военнослужащими, отправившимися на фронт. Об этом звезда сцены написал в соцсетях.

Газманов поддержал жителей России, отправившихся для участия в спецоперации РФ на Донбассе. Он пожелал "смельчакам" сил и удачи на передовой, а также добавил, что, возможно, вскоре встретиться с ними.

Газманов написал: "Нашим ребятам на передовой сил и удачи. Возможно, скоро увидимся. Я верю в свою страну и в большинство живущих здесь людей".

Также музыкант дал совет соотечественникам стараться сохранять спокойствие, а не изучать "паникерские паблики".