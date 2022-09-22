Die Welt: Германия признала допущенные ошибки в отношениях с Россией

Авторитетное издание Die Welt взяло интервью у американского эксперта Митчелла Рейсса, который неожиданно заявил о допущенных ошибках Германии в отношениях с Россией.

Митчелл Рейсс заявил, что Германия на данный момент признает множество ошибок, которые были допущены при выстраивании отношений с российской стороной. При этом эксперт призвал официальный Берлин ни при каких условиях не идти на компромиссы с Москвой по украинскому вопросу.

Эксперт считает, что пока борьба ЕС с Россией будет продолжаться, в выигрыше останется только США, но как только борьба прекратиться — американская сторона откажется от любой помощи, как Украине, так и любой другой стране Европейского союза.

Рейсс отметил, что «задним умом все сильны», имея ввиду то, что теперь Германия потеряла поставки газа и хотела бы все переиграть, но это уже невозможно. При этом эксперт подчеркнул, что ошибка Германии не в том, что она сделала ставку на Россию в свое время, а в том, что она поставила «слишком много фишек» и вошла в полную энергозависимость.

В заключение Митчелл Рейсс заявил, что помимо кризиса энергоресурсов, Германия, как и остальные страны ЕС, имеют другие не менее серьезные проблемы: стареющее население, которому необходимо платить пенсии, возросшие расходы на медицину в связи с коронавирусной инфекций, нелегальная миграция, усиление популистских партий.

Рейсс добавил, что сегодня так или иначе Европа будет держать Россию подальше, как США держит подальше Китай. Вашингтон на самом деле не противостоит Пекину, просто не хочет, чтобы китайские компании насаждали американские рынки, так как видит, к чему это привело в Европе — полной зависимости от России по некоторым аспектам.