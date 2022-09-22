Путин заявил: великой державой Россию сделали Ленин, Сталин, Николай II

Такое мнение российский лидер озвучил во время выступления на торжественном мероприятии, посвященном 1160-летию Великого Новгорода.

Оценивать роль в истории Владимира Ленина, Иосифа Сталина, Николая II пока еще рано. Но, тем не менее, уже можно сказать: они внесли заметный вклад в то, чтобы Россия стала великой державой.

Об этом заявил Владимир Путин во время выступления на торжественном мероприятии, посвященном 1160-летию Великого Новгорода, сообщает Москва 24.

"Не так много прошло времени с исторической точки зрения для того, чтобы давать полноценные объективные оценки. Но они все – государственные деятели, труженики, воины, первопроходцы, подвижники, ученые, святые, и, самое главное, весь наш народ – сделали Россию великой мировой державой, определили ее судьбу", – подчеркнул президень РФ.

Ранее глава государства напомнил, что в истории России сложные периоды всегда заканчивались возрождением Отечества. По его словам, "отменить" уникальную российскую цивилизацию и разрушить объединяющие ее народы ценности, никому не под силу.

В понедельник президент РФ отметил, что Запад ставит перед собой целью разобщить Россию - на множество враждующих областей. Владимир Путин сказал, что Запад прямо заявлял об успехе в расколе в 1991-м году СССР, и теперь то же самое хочет сделать с РФ.