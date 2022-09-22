Путин заявил: великой державой Россию сделали Ленин, Сталин, Николай II
Такое мнение российский лидер озвучил во время выступления на торжественном мероприятии, посвященном 1160-летию Великого Новгорода.
Оценивать роль в истории Владимира Ленина, Иосифа Сталина, Николая II пока еще рано. Но, тем не менее, уже можно сказать: они внесли заметный вклад в то, чтобы Россия стала великой державой.
Об этом заявил Владимир Путин во время выступления на торжественном мероприятии, посвященном 1160-летию Великого Новгорода, сообщает Москва 24.
"Не так много прошло времени с исторической точки зрения для того, чтобы давать полноценные объективные оценки. Но они все – государственные деятели, труженики, воины, первопроходцы, подвижники, ученые, святые, и, самое главное, весь наш народ – сделали Россию великой мировой державой, определили ее судьбу", – подчеркнул президень РФ.
Ранее глава государства напомнил, что в истории России сложные периоды всегда заканчивались возрождением Отечества. По его словам, "отменить" уникальную российскую цивилизацию и разрушить объединяющие ее народы ценности, никому не под силу.
В понедельник президент РФ отметил, что Запад ставит перед собой целью разобщить Россию - на множество враждующих областей. Владимир Путин сказал, что Запад прямо заявлял об успехе в расколе в 1991-м году СССР, и теперь то же самое хочет сделать с РФ.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Flightradar: вертолёты США «Черные ястребы» летят в Одессу через Румынию
В Индии заявили о неизменности позиции по Украине после объявления мобилизации в России
Боррель заявил, что ЕС не будет ввязываться напрямую в конфликт на Украине
Пресс-служба Кремля опровергла слухи о планах мобилизовать миллион резервистов в ВС России
Зеленский: Киев не верит в способность России применить ядерное оружие