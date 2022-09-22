В Запорожской области предотвращено покушение на главу ВГА Балицкого
На главу пророссийской администрации Запорожья Балицкого готовилось покушение.
Российское издание "Московский комсомолец" в своем официальном телеграм-канале сообщает о том, что на главу Запорожской области Балицкого готовилось покушение.
Также сообщается, что попытка покушения была предотвращена местными силовыми структурами.
"В Запорожской области предотвратили покушение на главу ВГА Евгения Балицкого", – говорится в сообщении.
Как отмечается, для организации покушения сотрудники СБУ пытались завербовать простых граждан Запорожья.
Опубликовано: Николай Скира
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