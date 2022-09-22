Малахов впервые появился на публике с сыном, которого скрывает от постороних глаз

Ведущий Андрей Малахов каждое воскресенье ходит в церковь с 4-летним наследником Александром. На этот раз отец привёл мальчика в Театр наций.

Ведущий Андрей Малахов более 10 лет состоит в браке с Натальей Шкулевой. Родители растят единственного сына Сашу.

И мама, и папа обожают малыша, оберегая его от публичности. До сей поры журналистам не удалось сделать ни одного снимка ребёнка. Несмотря на это, на днях ведущий вышел с наследником в свет.

Звезда экрана появился на публике с сыном Александром, которому исполнилось 4 года. Малахов привёл мальчика в Театр наций, где показывали спектакль, от которого ребёнок пришёл в восторг.

Знаменитость написал в своём блоге: "Если вы в поисках Синей птицы, то она летает в Театре Наций. "Синяя синяя птица" - рекомендую".