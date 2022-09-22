Евросоюз обсуждает новые санкции против России, но договориться будет сложно
Евросоюз намерен ввести против России очередные санкции. Однако 27 государствам блока становится все сложнее договариваться по этому вопросу, поскольку санкции негативно отражаются на них самих.
С 24 февраля введено уже 6 пакетов антироссийских санкций. Под них попали компании, банки, чиновники и их активы. Однако все это привело к быстрому росту инфляции и цен на энергоносители, причем сазу после пандемии коронавируса.
По заявления России о предстоящих референдумах в южной и восточной частях Украины, европейские законодатели задумались о новых санкциях.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что в ближайшее время будут введены дополнительные ограничения.
Тем временем Венгрия требует отменить санкции против России, поскольку они могут ударить по энергетическим поставкам из РФ. Колеблются и некоторые другие страны.
В прошлый раз о будущих санкциях объявили 4 мая, но ввели их только через 4 недели. В июле вместо пакета санкций ввели лишь отдельные ограничения.
Жозеп Боррель сказал, что теперь санкции будут направлены на новые области экономики РФ, в первую очередь, технологические.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что экономические ограничения будут введены для физических и юридических лиц в Росси и за ее пределами вместе с дополнительными мерами контроля экспорта гражданских технологий.
Опубликовано: Светлана Репина
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