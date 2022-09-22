Взрывное устройство сброшено с воздуха на электроподстанцию в Курской области

Неустановленное взрывное устройство было сброшено с воздуха на электроподстанцию Суджа в Курской области.

В своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт написал, что на электроподстанцию Суджа с воздуха сброшено неустановленное взрывное устройство.

"Сегодня предположительно с воздуха на электроподстанцию Суджа было сброшено взрывное устройство. В результате взрыва вышел из строя трансформатор. Пожар удалось локализовать", — написал чиновник.

Роман Старовойт подчеркнул, что перебоев с подачей электроэнергии потребителям не было.