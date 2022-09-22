Мария Захарова обвинила Собчак и Богомолова в сокрытии информации по поводу иностранного гражданства

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Телеграм-канале дала комментарии по поводу опровержения слухов об отъезде в Израиль Константином Богомоловым и Ксенией Собчак.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала комментарии в своем Телеграм-канале по поводу сообщения ведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова, опровергнувших сведения о своей эмиграции в Израиль.

Захарова напомнила звездной чете, что соотечественники хотели узнать таким образом, есть ли у знаменитостей гражданство или вид на жительство в других странах.

Дипломат написала: "Этим любителям поковыряться в чужих судьбах надо поделиться простым фактом о своей жизни - что там с зарубежным гражданством, и как получали".

Захарова убеждена, что россияне вправе получить эту информацию.

Представитель МИД напомнила Собчак о том, как та называла соотечественников "генетическим отребьем". По словам дипломата, звездное семейство открыто издевалось над всем, что дорого их землякам.

Захарова заключила: "Они являются ярчайшими представителями так называемой "элиты", самозванной и полностью провалившей незаконно присвоенную себе роль чести и совести нации".