Белгородский губернатор Вячеслав Гладков рассказал о последствиях очередного обстрела российского села Двулучное со стороны Украны.

22 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал подписчикам о том, что служащие Вооружённых сил Украины обстреляли село Двулучное Валуйского городского округа.

Гладков отметил, что в результате атаки со стороны Украины на территории села образовалась двенадцатиметровая воронка, пострадали два жилых дома, один из которых, по оценке главы округа Алексея Дыбова и министра ЖКХ Алексея Ботвиньева, придётся отстраивать заново.