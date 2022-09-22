Украинские солдаты обстреляли село Двулучное в Белгородской области
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков рассказал о последствиях очередного обстрела российского села Двулучное со стороны Украны.
22 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал подписчикам о том, что служащие Вооружённых сил Украины обстреляли село Двулучное Валуйского городского округа.
Гладков отметил, что в результате атаки со стороны Украины на территории села образовалась двенадцатиметровая воронка, пострадали два жилых дома, один из которых, по оценке главы округа Алексея Дыбова и министра ЖКХ Алексея Ботвиньева, придётся отстраивать заново.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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